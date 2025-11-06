Μεξικό: Η Πρόεδρος της χώρας κατέθεσε μήνυση εναντίον του άνδρα που την παρενόχλησε μπροστά στους σωματοφύλακές της - Βίντεο

Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας σύντομος πεντάλεπτος περίπατος από το Εθνικό Παλάτι του Μεξικού έως το Υπουργείο Παιδείας, για την Πρόεδρο, Claudia Sheinbaum, μετατράπηκε σε μια ενοχλητική στιγμή, όταν ένας μεθυσμένος άνδρας άρχισε να την αγγίζει ανάρμοστα μπροστά σε όλους.Η στιγμή, που καταγράφηκε σε video, έδωσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοσιότητα στο καθημερινό φαινόμενο της παρενόχλησης και των επιθέσεων που υφίστανται οι γυναίκες στο Μεξικό. Την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, στη διάρκεια της καθημερινής της συνέντευξης Τύπου, η Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του δράστη.Κάλεσε επίσης τις πολιτείες να εξετάσουν τους νόμους και τις διαδικασίες τους, ώστε να διευκολυνθεί η αναφορά τέτοιων επιθέσεων από τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας ότι οι Μεξικανοί πρέπει να ακούσουν ένα «δυνατό και ξεκάθαρο όχι – ο προσωπικός χώρος των γυναικών δεν πρέπει να παραβιάζεται».Τόνισε ότι ένιωσε υπεύθυνη να υποβάλει μήνυση, γιατί διαφορετικά «πού θα βρισκόταν η θέση των γυναικών του Μεξικού; Αν αυτό μπορεί να γίνει στην πρόεδρο, τι θα συμβεί σε όλες τις νέες γυναίκες της χώρας μας;».