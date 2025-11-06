Μακόλεϊ Κάλκιν: «Επισκέπτεται» ξανά το «Μόνος στο Σπίτι» και όλοι έχουν να λένε για την εμφάνισή του - Βίντεο

Ο Macaulay Culkin επιστρέφει, κατά κάποιον τρόπο, στον ρόλο που τον σημάδεψε για πάντα: του Kevin McCallister στο «Μόνος στο Σπίτι». Αυτή τη φορά, για τις ανάγκες ενός νέου διαφημιστικού σποτ, μιας εταιρείας που προσφέρει κατ’ οίκον φροντίδα για ηλικιωμένους.