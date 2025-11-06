Μις Υφήλιος: Παρουσιαστής αποκαλεί διαγωνιζόμενη «ανόητη» και απειλεί να φέρει σεκιούριτι - Βίντεο
Μις Υφήλιος: Παρουσιαστής αποκαλεί διαγωνιζόμενη «ανόητη» και απειλεί να φέρει σεκιούριτι - Βίντεο
«Ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα να μου αλλάζουν τα ρούχα και να με φτιάχνουν» είπε η Μις Μεξικό, η οποία αποχώρησε μαζί με μερικές ακόμα διαγωνιζόμενες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας
Πολλές διαγωνιζόμενες για τον τίτλο Μις Υφήλιος αποχώρησαν από εκδήλωση στην Ταϊλάνδη όταν, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ένας από τους παρουσιαστές πρόσβαλε δημοσίως τη Μις Μεξικό, Fatima Bosch.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα