Μις Υφήλιος: Παρουσιαστής αποκαλεί διαγωνιζόμενη «ανόητη» και απειλεί να φέρει σεκιούριτι - Βίντεο
MARIE CLAIRE

«Ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα να μου αλλάζουν τα ρούχα και να με φτιάχνουν» είπε η Μις Μεξικό, η οποία αποχώρησε μαζί με μερικές ακόμα διαγωνιζόμενες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Πολλές διαγωνιζόμενες για τον τίτλο Μις Υφήλιος αποχώρησαν από εκδήλωση στην Ταϊλάνδη όταν, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ένας από τους παρουσιαστές πρόσβαλε δημοσίως τη Μις Μεξικό, Fatima Bosch.

