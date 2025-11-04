Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι επίσημα ιππότης - Η απονομή του τίτλου έγινε από τον ίδιο τον Βασιλιά Κάρολο (εικόνες)

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη ζωή του David Beckham γράφτηκε το πρωί της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, όταν ο Βασιλιάς Κάρολος τού απένειμε τον τίτλο του ιππότη σε ειδική τελετή στο κάστρο του Ουίνσδορ. Ο πρώην αστέρας της Manchester United τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.





Ο 50χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και επιχειρηματίας εμφανίστηκε κομψός με custom-made κοστούμι, ενώ συνοδευόταν από τη σύζυγό του Victoria Beckham και τους γονείς του, Ted Beckham και Sandra West. Η Victoria Beckham επέλεξε μια μαύρη δημιουργία από τη δική της συλλογή, την οποία συνδύασε με κομψό up-do, σε μια εμφάνιση που απέπνεε διακριτική πολυτέλεια.

