Jelly Donut Blush: Το τρικ του TikTok για φρεσκάδα και ζωντάνια στο μακιγιάζ
Μία τεχνική εφαρμογής του ρουζ που εστιάζει στο κέντρο των μάγουλων, προσφέροντας έντονο χρώμα και φυσική λάμψη.
Η τάση του Jelly Donut Blush είναι εκείνη που έχει κλέψει την καρδιά των beauty lovers στο TikTok το τελευταίο διάστημα και όχι άδικα. Εμπνευσμένη από το αγαπημένο μας γλυκό, αυτή η τεχνική δημιουργεί ένα φρέσκο, υγιές και φυσικό αποτέλεσμα στα μάγουλα, που μοιάζει με την γέμιση ενός ζουμερού ντόνατ.
Τι είναι το Jelly Donut Blush; Ουσιαστικά, πρόκειται για μία τεχνική εφαρμογής του ρουζ που εστιάζει στο κέντρο των μάγουλων, προσφέροντας έντονο χρώμα και φυσική λάμψη. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μία υγιής και λαμπερή όψη, σαν να έχετε ένα φυσικό ροζ χρώμα στα μάγουλα, ενώ η υφή του ρουζ (gel ή κρεμώδης) προσφέρει μία επιπλέον αίσθηση φρεσκάδας.
