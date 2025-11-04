Jelly Donut Blush: Το τρικ του TikTok για φρεσκάδα και ζωντάνια στο μακιγιάζ
MARIE CLAIRE

Jelly Donut Blush: Το τρικ του TikTok για φρεσκάδα και ζωντάνια στο μακιγιάζ

Μία τεχνική εφαρμογής του ρουζ που εστιάζει στο κέντρο των μάγουλων, προσφέροντας έντονο χρώμα και φυσική λάμψη.

Jelly Donut Blush: Το τρικ του TikTok για φρεσκάδα και ζωντάνια στο μακιγιάζ
Η τάση του Jelly Donut Blush είναι εκείνη που έχει κλέψει την καρδιά των beauty lovers στο TikTok το τελευταίο διάστημα και όχι άδικα. Εμπνευσμένη από το αγαπημένο μας γλυκό, αυτή η τεχνική δημιουργεί ένα φρέσκο, υγιές και φυσικό αποτέλεσμα στα μάγουλα, που μοιάζει με την γέμιση ενός ζουμερού ντόνατ.

 
Τι είναι το Jelly Donut Blush; Ουσιαστικά, πρόκειται για μία τεχνική εφαρμογής του ρουζ που εστιάζει στο κέντρο των μάγουλων, προσφέροντας έντονο χρώμα και φυσική λάμψη. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μία υγιής και λαμπερή όψη, σαν να έχετε ένα φυσικό ροζ χρώμα στα μάγουλα, ενώ η υφή του ρουζ (gel ή κρεμώδης) προσφέρει μία επιπλέον αίσθηση φρεσκάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης