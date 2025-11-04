Jelly Donut Blush: Το τρικ του TikTok για φρεσκάδα και ζωντάνια στο μακιγιάζ

Μία τεχνική εφαρμογής του ρουζ που εστιάζει στο κέντρο των μάγουλων, προσφέροντας έντονο χρώμα και φυσική λάμψη.



Η τάση του Jelly Donut Blush είναι εκείνη που έχει κλέψει την καρδιά των beauty lovers στο TikTok το τελευταίο διάστημα και όχι άδικα. Εμπνευσμένη από το αγαπημένο μας γλυκό, αυτή η τεχνική δημιουργεί ένα φρέσκο, υγιές και φυσικό αποτέλεσμα στα μάγουλα, που μοιάζει με την γέμιση ενός ζουμερού ντόνατ.





Τι είναι το Jelly Donut Blush; Ουσιαστικά, πρόκειται για μία τεχνική εφαρμογής του ρουζ που εστιάζει στο κέντρο των μάγουλων, προσφέροντας έντονο χρώμα και φυσική λάμψη. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μία υγιής και λαμπερή όψη, σαν να έχετε ένα φυσικό ροζ χρώμα στα μάγουλα, ενώ η υφή του ρουζ (gel ή κρεμώδης) προσφέρει μία επιπλέον αίσθηση φρεσκάδας.

04.11.2025, 16:30