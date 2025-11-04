Είναι 101 ετών γυμνάζεται και δουλεύει ακόμα – Ποιο είναι το μυστικό της

ΗAnne Angioletti δεν μοιάζει καθόλου με μια τυπική 101χρονη. Παρά την ηλικία της, συνεχίζει να διαχειρίζεται ενεργά το κοσμηματοπωλείο της, ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να προμηθευτεί νέα κοσμήματα και βγαίνει κάθε Σάββατο βράδυ για δείπνο και χορό με φίλους. Οδηγεί ακόμα αυτοκίνητο, ζει μόνη στο διαμέρισμά της και δεν δείχνει καμία διάθεση να συνταξιοδοτηθεί σύντομα.«Δουλεύω πολύ γι’ αυτό. Δεν είναι εύκολο», λέει η ίδια στο today.com.Η εγγονή της, Alison Rubach, 49 ετών, προσθέτει: «Είναι όμορφη γυναίκα, μέσα και έξω. Ο κόσμος δεν μπορεί να το πιστέψει. Όχι μόνο για την ηλικία της, αλλά για τον τρόπο που ζει. Δεν κάθεται στο σπίτι, είναι δραστήρια, απασχολημένη και τρέχει μια επιχείρηση έξι, σχεδόν επτά ημέρες την εβδομάδα».Η Anne δεν έχει σχέδια για συνταξιοδότηση και σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται. «Με αναγκάζει να σηκωθώ, να κάνω μπάνιο, να ντυθώ, να βάλω μακιγιάζ, να προσπαθήσω να δείχνω περιποιημένη και να απολαμβάνω την επιχείρησή μου. Είναι καθαρή χαρά».