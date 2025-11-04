Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δείτε τον να παίζει beach volley - Βίντεο και εικόνες

Ο Πρίγκιπας William ολοκλήρωσε την πρώτη του ημέρα στη Βραζιλία με μια επίσκεψη σε μία από τις πιο διάσημες παραλίες του κόσμου, την Copacabana, όπου δεν δίστασε να συμμετάσχει σε έναν φιλικό αγώνα beach volley.Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη Βραζιλία για να επικεντρωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος και στο ζωτικό έργο των ναυαγοσωστών, ο Πρίγκιπας William βρήκε χρόνο για να δοκιμάσει ένα κλασικό βραζιλιάνικο παραθαλάσσιο άθλημα: το βόλεϊ.Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας πήρε τη μπάλα και έπιαξε μαζί με παιδιά από υποβαθμισμένες κοινότητες της περιοχής. Τα παιδιά προέρχονταν από το Levante Institute, ένα σχολείο που διοικεί η Ολυμπιονίκης Carolina Solberg και στοχεύει στη μεταμόρφωση της ζωής τους μέσω του αθλητισμού. Aγωνίστηκε ξυπόλητος για περίπου 10 λεπτά, αφού πρώτα είχε παρακαλέσει αστειευόμενος τα παιδιά: «Γεια σας παιδιά, να είστε ευγενικοί», είπε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Έδειξε τις γνώσεις του, κάνοντας καρφώματα, υποδοχές και βουτώντας στην άμμο για να «σώσει» τη μπάλα.