Η Κιμ Καρντάσιαν αποκλειστικά στο Marie Claire Greece: «Προτιμώ να έχω γυναίκα δικηγόρο οικογενειακού δικαίου»
Μάς μίλησε μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της στο «Όλα επιτρέπονται», Naomi Watts, Niecy Nash-Betts και Sarah Paulson. Η νέα νομική σειρά του Ryan Murphy κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στο Disney+. Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξή τους στο Marie Claire Δεκεμβρίου (23/11)
Μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία για να ανοίξει το δικό της ισχυρό γραφείο. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή, χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.
