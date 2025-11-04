Οι δίδυμες Όλσεν με matching ολόμαυρες εμφανίσεις στα CFDA Fashion Awards 2025
Οι αδερφές απέσπασαν το βραβείο American Accessory Designer of the Year για τη δουλειά τους στο brand The Row.
Το πιο κομψό ντουέτο της μόδας, οι αδερφές Olsen έκαναν μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση στη φετινή τελετή των CFDA Fashion Awards, όπου απέσπασαν το βραβείο American Accessory Designer of the Year για τη δουλειά τους στο brand The Row.
