Τζάστιν Μπαλντόνι: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή που είχε κάνει κατά της Μπλέικ Λάιβλι

Τέλος δόθηκε στη μήνυση των 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Justin Baldoni κατά των Blake Lively και Ryan Reynolds. Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE, ο δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Lewis Liman, υπέγραψε νέα εντολή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι ο 41χρονος Baldoni και οι συνεργάτες του στην εταιρεία Wayfarer Studios, άφησαν να παρέλθει μία συγκεκριμένη προθεσμία για τη διεκδίκηση των όσων απαιτούσε, μετά την αρχική απόρριψη της υπόθεσης τον περασμένο Ιούνιο.Ο δικαστής είχε ενημερώσει όλες τις πλευρές από τις 17 Οκτωβρίου ότι σκόπευε να προχωρήσει σε τελική απόφαση. Μόνο η Blake Lively απάντησε, ζητώντας την οριστικοποίηση της απόφασης, αλλά με το αίτημά της για νομικά έξοδα να παραμείνει ενεργό, κάτι που ο δικαστής αποδέχθηκε.Η απόφαση αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, όταν η Blake Lively μήνυσε τον Justin Baldoni για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας It Ends with Us και για εκστρατεία δυσφήμισης, κατηγορίες τις οποίες εκείνος έχει αρνηθεί. Η αρχική αγωγή της ηθοποιού παραμένει ανοιχτή.Η αντιμήνυση του Baldoni, μέσω της οποίας ζητούσε αποζημίωση ύψους 400 εκατ. δολαρίων, από την ηθοποιό, τον σύζυγό της Ryan Reynolds και την υπεύθυνη επικονωνίας τους απορρίφθηκε όπως και η ξεχωριστή αγωγή των 250 εκατ. δολαρίων που είχε ασκήσει κατά των New York Times.