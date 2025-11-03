Μαράια Κάρεϊ: Πώς έδωσε φέτος το έναυσμα για να ξεκινήσει η εορταστική περίοδος (βίντεο)

Ηεορταστική περίοδος ξεκίνησε επίσημα, τουλάχιστον σύμφωνα με τη Mariah Carey.Ακριβώς τα μεσάνυχτα της 1ης Νοεμβρίου, η pop σταρ κυκλοφόρησε το νέο της βίντεο με το χαρακτηριστικό πλέον «It’s Time», σηματοδοτώντας την ανεπίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων γιορτών.Το ετήσιο βίντεο, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει viral παράδοση, δείχνει την τραγουδίστρια να ανακοινώνει το τέλος του Halloween και την αρχή της αγαπημένης της περιόδου του χρόνου.Φέτος, συνεργάστηκε με τον κωμικό και ηθοποιό Billy Eichner για μια νέα εκδοχή του countdown των γιορτών, σε συνεργασία με τη Sephora.Το βίντεο ξεκινά με τη Mariah Carey ντυμένη άγγελος να ανακοινώνει ότι το Halloween έφερε πολύ χαρά, προσθέτοντας με ένα πονηρό βλέμμα: «Αλλά τώρα … it’s time».Η στιγμή της διακόπτεται όταν ανακαλύπτει ότι τα πράγματά της είναι ανακατεμένα και ρωτάει: «Πες μου, ποιος είναι ο κλέφτης;». Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Eichner, ντυμένος ξωτικό και κρατώντας τα καλλυντικά της. «Κακά νέα, Mariah Carey», λέει. «Τα ξωτικά απεργούν φέτος. Εκδίκηση των ξωτικών για τον εφιάλτη των γιορτών. Ο βοηθός του Άγιου Βασίλη παραιτήθηκε και πουλάω όλα αυτά για να πληρώσω τη θεραπεία ξωτικών».Η Mariah Carey δεν πτοείται. «Δεν μπορείς να ακυρώσεις τα Χριστούγεννα», απαντά, πριν παγώσει τον Eichner και ανακοινώσει: «It’s time!», καθώς οι γνώριμες νότες του «All I Want for Christmas Is You» αρχίζουν να ακούγονται.