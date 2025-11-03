Σελίνα Γκόμεζ: Πώς τα καταφέρνει τις ημέρες που δεν νιώθει καλά
ΗSelena Gomez μοιράστηκε με το PEOPLE μερικές ειλικρινείς σκέψεις για το πώς φροντίζει τον εαυτό της στις δύσκολες στιγμές, μιλώντας στο Rare Impact Fund Benefit που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

 
Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και ιδρύτρια του Rare Beauty αποκάλυψε πώς καταφέρνει να παραμένει δυνατή: «Κάποιες μέρες απλώς πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να το βγάλει από μέσα το. Και μετά, να γελάσεις. Δεν ξέρω ποιο είναι το “κλειδί”. Ξέρω μόνο τι λειτουργεί για μένα. Μου αρέσει να βλέπω έναν φίλο, να μιλάω με τη θεραπεύτριά μου και να αναζητώ ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν στη στιγμή».

