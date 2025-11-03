Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ λέει πως ήταν λάθος που κατέβηκε η Καμάλα Χάρις στις εκλογές των ΗΠΑ (βίντεο)

Ο George Clooney δήλωσε πως θεωρεί λανθασμένη την απόφαση να αντικατασταθεί ο Joe Biden από την Kamala Harris στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, τονίζοντας ότι δεν μετανιώνει για το άρθρο γνώμης που είχε δημοσιεύσει τότε στους New York Times, στο οποίο καλούσε το Δημοκρατικό Κόμμα να αναζητήσει νέο υποψήφιο.Μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning του CBS, ο ηθοποιός και ακτιβιστής –υποστηρικτής και οικονομικός ενισχυτής των Δημοκρατικών– ανέφερε ότι θα έγραφε ξανά το ίδιο κείμενο αν είχε την ευκαιρία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του που δεν πραγματοποιήθηκαν νέες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίου. Αντ’ αυτού, η Kamala Harris προτάθηκε μέσω εικονικής ψηφοφορίας των συνέδρων του κόμματος.