H viral ομιλία 12χρονου αγοριού για τη ζωή του με αυτισμό είναι απολαυστική σαν stand-up comedy

Ίσως τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη δύναμη στο να καταρρίπτει στερεότυπα για τον αυτισμό από την ομιλία ενός παιδιού που έχει διαγνωστεί στο φάσμα. Ειδικά όταν μιλάμε για τον 12χρονο Leo από την Αυστραλία, που οι ατάκες του δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από εκείνες ενός stand up comedian. Καθόλου ανεξήγητα, λοιπόν, το βίντεό του έγινε διεθνώς viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views στα social media.