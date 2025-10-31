Η Nαόμι Γουότς με φόρεσε δύο Stella McCartney look σε event της Hulu στη Νέα Υόρκη
MARIE CLAIRE

Η Nαόμι Γουότς με φόρεσε δύο Stella McCartney look σε event της Hulu στη Νέα Υόρκη

Δύο εντυπωσιακές all black εμφανίσεις με την υπογραφή της Βρετανίδας σχεδιάστριας.

Η Nαόμι Γουότς με φόρεσε δύο Stella McCartney look σε event της Hulu στη Νέα Υόρκη
ΗNaomi Watts έκανε δύο εντυπωσιακές all black εμφανίσεις με την υπογραφή της Stella McCartney στο Tastemaker Event της σειράς “All’s Fair” του Hulu, που πραγματοποιήθηκε στο Whitby Hotel στη Νέα Υόρκη.

