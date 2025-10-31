Η Nαόμι Γουότς με φόρεσε δύο Stella McCartney look σε event της Hulu στη Νέα Υόρκη
Η Nαόμι Γουότς με φόρεσε δύο Stella McCartney look σε event της Hulu στη Νέα Υόρκη
Δύο εντυπωσιακές all black εμφανίσεις με την υπογραφή της Βρετανίδας σχεδιάστριας.
Δύο εντυπωσιακές all black εμφανίσεις με την υπογραφή της Βρετανίδας σχεδιάστριας.
ΗNaomi Watts έκανε δύο εντυπωσιακές all black εμφανίσεις με την υπογραφή της Stella McCartney στο Tastemaker Event της σειράς “All’s Fair” του Hulu, που πραγματοποιήθηκε στο Whitby Hotel στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα