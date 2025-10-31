Είναι τελικά απαραίτητη η κρέμα ματιών;
Είναι τελικά απαραίτητη η κρέμα ματιών;

Μπορούμε να την παραλείψουμε και να χρησιμοποιήσουμε μόνο κρέμα προσώπου;

Είναι τελικά απαραίτητη η κρέμα ματιών;
Πολλές από εμάς έχουμε αναρωτηθεί αν η κρέμα ματιών αξίζει πραγματικά μια θέση στη ρουτίνα περιποίησής μας. Οι τιμές της συχνά είναι υψηλές και δεν είναι πάντα ξεκάθαρο γιατί να μην αρκούμαστε στην κανονική κρέμα προσώπου. Η διαφορά όμως κρύβεται στη φυσιολογία της περιοχής και στη σύνθεση των προϊόντων.

 
Το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι πιο λεπτό, ευαίσθητο και δεν διαθέτει ιδρωτοποιούς αδένες, γεγονός που το κάνει πιο ξηρό, ευάλωτο σε αφυδάτωση και επιρρεπές σε ερεθισμούς. Γι’ αυτό οι κρέμες ματιών έχουν ήπια σύνθεση και ελαφριά υφή, χωρίς αρώματα, ενώ περιέχουν συχνά στοχευμένα συστατικά σε χαμηλές συγκεντρώσεις.
