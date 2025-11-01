Ariana Grande: Η μεγάλη αλλαγή που πραγματοποίησε στα μαλλιά της

Η Ariana Grande ξέρει καλά πώς να κάνει μια αλλαγή να μοιάζει με δήλωση. Μετά από μια περίοδο όπου το πλατινέ ξανθό της έγινε σχεδόν συνώνυμο με τον κινηματογραφικό ρόλο της στη Wicked, η τραγουδίστρια και ηθοποιός επανέρχεται στο βαθύ καστανό που αγαπήσαμε στα πρώτα της χρόνια. Μια φαινομενικά απλή αλλαγή χρώματος, ειδικά εφόσον πρόκειται για την φυσική της απόχρωση μαλλιών, ωστόσο αρκετά έντονη, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε σταδιακά και έγινε απευθείας.