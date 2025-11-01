Leighton Meester: «Ξεχνάω πως είμαι παντρεμένη με τον Adam Brody»

Όσα αποκάλυψε σε podcast για τον σύζυγό της και τη σειρά Nobody Wants This.



Η Leighton Meester μπορεί να είναι παντρεμένη με τον Adam Brody εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τον βλέπει πάντα… ως σύζυγο. Μιλώντας στο World’s First Podcast των Erin και Sara Foster, η ηθοποιός αποκάλυψε με χιούμορ ότι κάθε φορά που παρακολουθεί τον Adam να παίζει, ξεχνάει πως είναι ο άνθρωπός της.





«Όταν τον βλέπω σε κάτι που κάνει, πραγματικά ξεχνάω ότι είναι εκείνος. Και μετά κοιτάζω δίπλα μου και λέω “Α, σωστά, αυτός είναι ο άντρας μου!”», είπε γελώντας. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι, βλέποντας τη δεύτερη σεζόν της σειράς Nobody Wants This, συγκινήθηκε τόσο πολύ με την ιστορία του χαρακτήρα του που αναγκάστηκε να αποστρέψει το βλέμμα της για να μην κλάψει πριν πάει στη δουλειά.

01.11.2025, 13:30