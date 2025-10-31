Σίντνεϊ Σουίνι: Όταν συνάντησε την αληθινή πυγμάχο-επιζήσασα κακοποίησης που υποδύεται στη νέα ταινία της (αποκλειστικό βίντεο)
Πώς κατάφερε η ηθοποιός να μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά για τις ανάγκες του ρόλου; Τι πιστεύει η Christy Martin για την ερμηνεία της; Τι απάντησαν, λίγο πριν από την πρεμιέρα της «Christy» στους κινηματογράφους (6/11)
Όταν η Christy Martin από τη Δυτική Βιρτζίνια βρέθηκε τυχαία στον χώρο της πυγμαχίας τη δεκαετία του ’80, αναδείχθηκε στην πιο επιτυχημένη και σημαντική γυναίκα πυγμάχο στην Αμερική. Κατάφερε όχι μόνο να αλλάξει τον τρόπο που ο κόσμος έβλεπε τον γυναικείο αθλητισμό αλλά και να εξελιχθεί σε σύμβολο επιβίωσης από την ενδοοικογενειακή βία.
