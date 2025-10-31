Αυτές είναι οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026
Αυτές είναι οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026
Τα trends που πρωταγωνίστησαν στα catwalks.
Ποια είναι τα πιο δημοφιλή κουρέματα και αποχρώσεις μαλλιών για τη σεζόν; Ποιες υφές και στυλ κυριαρχούν; Τέσσερις τάσεις αναδείχθηκαν ξεκάθαρα μέσα από τις πασαρέλες και τα looks που είδαμε στις πρωτεύουσες της μόδας, χαρίζοντάς μας άπλετη έμπνευση προτού ανανεώσουμε τα μαλλιά μας καθώς η θερμοκρασία πέφτει.
Choppy αφέλειες
Οι αφέλειες επιστρέφουν και πάλι, συνοδευόμενες από απαλό φιλάρισμα που πλαισιώνει το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο και cool, χωρίς υπερβολές, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά με φυσικό τρόπο.
Choppy αφέλειες
Οι αφέλειες επιστρέφουν και πάλι, συνοδευόμενες από απαλό φιλάρισμα που πλαισιώνει το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο και cool, χωρίς υπερβολές, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά με φυσικό τρόπο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα