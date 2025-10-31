Αυτές είναι οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή κουρέματα και αποχρώσεις μαλλιών για τη σεζόν; Ποιες υφές και στυλ κυριαρχούν; Τέσσερις τάσεις αναδείχθηκαν ξεκάθαρα μέσα από τις πασαρέλες και τα looks που είδαμε στις πρωτεύουσες της μόδας, χαρίζοντάς μας άπλετη έμπνευση προτού ανανεώσουμε τα μαλλιά μας καθώς η θερμοκρασία πέφτει.Choppy αφέλειεςΟι αφέλειες επιστρέφουν και πάλι, συνοδευόμενες από απαλό φιλάρισμα που πλαισιώνει το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο και cool, χωρίς υπερβολές, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά με φυσικό τρόπο.