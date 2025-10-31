Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δάνεισε στην κόρη της ένα φόρεμα που έχει από το 2005
Για μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πατέρα της, Michael Douglas.

Η 22χρονη Carys Zeta Douglas έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πατέρα της, Michael Douglas.Στην εκδήλωση Icons of Culture Gala του PAC NYC στις 28 Οκτωβρίου, η Carys τίμησε τη διάσημη μαμά της επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα της Catherine Zeta-Jones, το μαύρο δαντελένιο φόρεμα που είχε φορέσει το 2005 στην τελετή εισαγωγής στο Rock and Roll Hall of Fame, δύο χρόνια πριν γεννηθεί η ίδια.

