Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δάνεισε στην κόρη της ένα φόρεμα που έχει από το 2005
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δάνεισε στην κόρη της ένα φόρεμα που έχει από το 2005
Για μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πατέρα της, Michael Douglas.
Για μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πατέρα της, Michael Douglas.
Η 22χρονη Carys Zeta Douglas έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μαζί με τον πατέρα της, Michael Douglas.Στην εκδήλωση Icons of Culture Gala του PAC NYC στις 28 Οκτωβρίου, η Carys τίμησε τη διάσημη μαμά της επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα της Catherine Zeta-Jones, το μαύρο δαντελένιο φόρεμα που είχε φορέσει το 2005 στην τελετή εισαγωγής στο Rock and Roll Hall of Fame, δύο χρόνια πριν γεννηθεί η ίδια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα