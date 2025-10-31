Η Μπίλι Έιλις προς τους δισεκατομμυριούχους: «Δωρίστε τα χρήματά σας, τσιγκούνηδες»

Η Billie Eilish δεν μασάει τα λόγια της και το επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά, στην ομιλία της στα βραβεία 2025 WSJ. Innovator Awards στη Νέα Υόρκη, όπου διακρίθηκε και η ίδια, ανάμεσα σε άλλους celebrities όπως οι Ben Stiller, Spike Lee, Hailey Bieber και George Lucas.