Η Μπίλι Έιλις προς τους δισεκατομμυριούχους: «Δωρίστε τα χρήματά σας, τσιγκούνηδες»
MARIE CLAIRE

Η Μπίλι Έιλις προς τους δισεκατομμυριούχους: «Δωρίστε τα χρήματά σας, τσιγκούνηδες»

Μίλησε στα βραβεία 2025 WSJ. Innovator Awards στη Νέα Υόρκη

Η Μπίλι Έιλις προς τους δισεκατομμυριούχους: «Δωρίστε τα χρήματά σας, τσιγκούνηδες»
Η Billie Eilish δεν μασάει τα λόγια της και το επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά, στην ομιλία της στα βραβεία 2025 WSJ. Innovator Awards στη Νέα Υόρκη, όπου διακρίθηκε και η ίδια, ανάμεσα σε άλλους celebrities όπως οι Ben Stiller, Spike Lee, Hailey Bieber και George Lucas.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης