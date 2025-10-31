Τεγιάνα Τέιλορ: Διχάζει το διαδίκτυο με τη νέα εμφάνισή της χωρίς τοπ και σουτιέν - Βίντεο
MARIE CLAIRE

Τεγιάνα Τέιλορ: Διχάζει το διαδίκτυο με τη νέα εμφάνισή της χωρίς τοπ και σουτιέν - Βίντεο

Κάποιοι εκφράζουν τον θαυμασμό για το σώμα της, άλλοι σχολιάζουν ότι νιώθει αμήχανα κι αυτό φαίνεται

Τεγιάνα Τέιλορ: Διχάζει το διαδίκτυο με τη νέα εμφάνισή της χωρίς τοπ και σουτιέν - Βίντεο
Επέστρεψε και φέτος η εκδήλωση TIME100 Next, στις 30 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου το περιοδικό τίμησε ηγετικές προσωπικότητες από διαφορετικούς τομείς. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν, εύλογα, εκείνη της Teyana Taylor.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης