Πώς θα είστε η πιο καλοντυμένη σε έναν χειμερινό γάμο
MARIE CLAIRE

Πώς θα είστε η πιο καλοντυμένη σε έναν χειμερινό γάμο

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας προσφέρουν μια ιδιαίτερη αίγλη τόσο στο μυστήριο του γάμου όσο και στην ατμόσφαιρα του after-party

Πώς θα είστε η πιο καλοντυμένη σε έναν χειμερινό γάμο
Παρότι το καλοκαίρι έχει ταυτιστεί με τη «wedding season», ειδικά στη Μεσόγειο όπου ο καιρός και το κλίμα ευνοούν γάμους σε εξωτερικούς χώρους- το φθινόπωρο και ο χειμώνας προσφέρουν μια ιδιαίτερη αίγλη τόσο στο μυστήριο όσο και στην ατμόσφαιρα του after-party. Ως καλεσμένη σε χειμερινό γάμο έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία για dress up που θα περιλαμβάνει πλούσιες υφές όπως το βελούδο, κομμάτια όπως κοστούμια αλλά και patterns σαν το animal print που έρχονται να αντικαταστήσουν τα καλοκαιρινά florals. Επίσης, η γιορτινή διάθεση όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική ευκαιρία να αγκαλιάσετε λαμπερά sequins και ρομαντικές δαντέλες. Το μαύρο σε γάμους αποτελεί ένα άγραφο faux-pas, ωστόσο οι βαθιές αποχρώσεις όπως το μπορντό και το μπλε αλλά και αστραφτερές επιλογές όπως το ασημί μπορούν να απογειώσουν μια κομψή εμφάνιση.

 
Παρακάτω δείτε τις προτάσεις που θα σας ανακηρύξουν την πιο καλοντυμένη προσκεκλημένη:

 
The Velvet Effect

Ένα βελούδινο φόρεμα ή τουαλέτα είναι ίσως η πιο classy επιλογή για γάμο τους πιο κρύους μήνες του χρόνου. Επιλέξτε το σε βαθιές αποχρώσεις όπως το μπορντό ή το μωβ και θα αποπνέετε αμέσως την αίσθηση της πολυτέλειας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης