Πώς θα είστε η πιο καλοντυμένη σε έναν χειμερινό γάμο

Παρότι το καλοκαίρι έχει ταυτιστεί με τη «wedding season», ειδικά στη Μεσόγειο όπου ο καιρός και το κλίμα ευνοούν γάμους σε εξωτερικούς χώρους- το φθινόπωρο και ο χειμώνας προσφέρουν μια ιδιαίτερη αίγλη τόσο στο μυστήριο όσο και στην ατμόσφαιρα του after-party. Ως καλεσμένη σε χειμερινό γάμο έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία για dress up που θα περιλαμβάνει πλούσιες υφές όπως το βελούδο, κομμάτια όπως κοστούμια αλλά και patterns σαν το animal print που έρχονται να αντικαταστήσουν τα καλοκαιρινά florals. Επίσης, η γιορτινή διάθεση όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική ευκαιρία να αγκαλιάσετε λαμπερά sequins και ρομαντικές δαντέλες. Το μαύρο σε γάμους αποτελεί ένα άγραφο faux-pas, ωστόσο οι βαθιές αποχρώσεις όπως το μπορντό και το μπλε αλλά και αστραφτερές επιλογές όπως το ασημί μπορούν να απογειώσουν μια κομψή εμφάνιση.Παρακάτω δείτε τις προτάσεις που θα σας ανακηρύξουν την πιο καλοντυμένη προσκεκλημένη:The Velvet EffectΈνα βελούδινο φόρεμα ή τουαλέτα είναι ίσως η πιο classy επιλογή για γάμο τους πιο κρύους μήνες του χρόνου. Επιλέξτε το σε βαθιές αποχρώσεις όπως το μπορντό ή το μωβ και θα αποπνέετε αμέσως την αίσθηση της πολυτέλειας.