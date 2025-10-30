Η γυναίκα με τις 13 προσωπικότητες: «Το Χόλιγουντ μάς παρουσιάζει σαν κατά συρροή δολοφόνους» – Βίντεο

Διασχιστική διαταραχή ταυτότητας ή διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας ονομάζεται η κατάσταση όπου δύο ή περισσότερες διακριτές ταυτότητες ή προσωπικότητες συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο. Παρόλο που έχει σκιαγραφηθεί από τα media και την τέχνη με σκοτεινά χρώματα, έως και σαν επικίνδυνη, στην πραγματικότητα αναπτύσσεται ως μηχανισμός άμυνας σε παιδικά τραύματα.