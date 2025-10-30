Η γυναίκα με τις 13 προσωπικότητες: «Το Χόλιγουντ μάς παρουσιάζει σαν κατά συρροή δολοφόνους» – Βίντεο
MARIE CLAIRE

Η γυναίκα με τις 13 προσωπικότητες: «Το Χόλιγουντ μάς παρουσιάζει σαν κατά συρροή δολοφόνους» – Βίντεο

Η Atash Yaghmaian μιλάει για τη διασχιστική διαταραχή ταυτότητας, με την οποία έχει διαγνωστεί, και επιχειρεί να καταρρίψει τους μύθους

Η γυναίκα με τις 13 προσωπικότητες: «Το Χόλιγουντ μάς παρουσιάζει σαν κατά συρροή δολοφόνους» – Βίντεο
Διασχιστική διαταραχή ταυτότητας ή διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας ονομάζεται η κατάσταση όπου δύο ή περισσότερες διακριτές ταυτότητες ή προσωπικότητες συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο. Παρόλο που έχει σκιαγραφηθεί από τα media και την τέχνη με σκοτεινά χρώματα, έως και σαν επικίνδυνη, στην πραγματικότητα αναπτύσσεται ως μηχανισμός άμυνας σε παιδικά τραύματα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης