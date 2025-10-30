Συναυλία αργά το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής: Με ΚΟΑ και μαέστρο τη σπουδαία Anu Tali, συνοδεία κρασιού
Η Εσθονή διευθύντρια ορχήστρας και η δεξιοτέχνιδα πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα μίλησαν στο Marie Claire λίγο πριν από την ατμοσφαιρική, νυχτερινή συναυλία τους «Late Night με την Κ.Ο.Α.», στις 7/11 στις 10 μ.μ.
Για πρώτη φορά η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής μια συναυλία με έναρξη στις δέκα το βράδυ. Με τίτλο «Late Night με την Κ.Ο.Α.» και υπό τη μουσική διεύθυνση της Εσθονής Anu Tali, υπόσχεται μια «μουσική επίσκεψη» στη Γαλλία. Η διεθνούς φήμης μαέστρος, γνωστή για την έντονη εκφραστικότητα και την καθαρότητα της ερμηνείας της, έχει διευθύνει σημαντικές ορχήστρες παγκοσμίως και έχει υπάρξει μουσική διευθύντρια της Sarasota Orchestra στις ΗΠΑ.
