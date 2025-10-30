Συναυλία αργά το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής: Με ΚΟΑ και μαέστρο τη σπουδαία Anu Tali, συνοδεία κρασιού
MARIE CLAIRE

Συναυλία αργά το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής: Με ΚΟΑ και μαέστρο τη σπουδαία Anu Tali, συνοδεία κρασιού

Η Εσθονή διευθύντρια ορχήστρας και η δεξιοτέχνιδα πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα μίλησαν στο Marie Claire λίγο πριν από την ατμοσφαιρική, νυχτερινή συναυλία τους «Late Night με την Κ.Ο.Α.», στις 7/11 στις 10 μ.μ.

Συναυλία αργά το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής: Με ΚΟΑ και μαέστρο τη σπουδαία Anu Tali, συνοδεία κρασιού
Για πρώτη φορά η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής μια συναυλία με έναρξη στις δέκα το βράδυ. Με τίτλο «Late Night με την Κ.Ο.Α.» και υπό τη μουσική διεύθυνση της Εσθονής Anu Tali, υπόσχεται μια «μουσική επίσκεψη» στη Γαλλία. Η διεθνούς φήμης μαέστρος, γνωστή για την έντονη εκφραστικότητα και την καθαρότητα της ερμηνείας της, έχει διευθύνει σημαντικές ορχήστρες παγκοσμίως και έχει υπάρξει μουσική διευθύντρια της Sarasota Orchestra στις ΗΠΑ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης