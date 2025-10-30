Nail hack alert: Η Sydney Sweeney έβαψε τα νύχια της με σκιά ματιών
Μια υγρή σκιά ματιών αρκεί για να αναβαθμίσουμε το nude μανικιούρ μας.
Όταν μιλάμε για πολυχρηστικά προϊόντα ομορφιάς, συνήθως σκεφτόμαστε ρουζ που μπορεί να εφαρμοστεί και ως κραγιόν ή σκιά στα βλέφαρα. Κι όμως, η Sydney Sweeney και η ομάδα της μόλις μας απέδειξαν ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα: μία υγρή σκιά ματιών μπορεί να μεταμορφωθεί σε βερνίκι νυχιών.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Christy στο Λος Άντζελες με νέο κούρεμα που έφτανε λίγο κάτω από το πηγούνι και ένα ρομαντικό, baby pink halter φόρεμα. Όσο εντυπωσιακό ήταν το look της, άλλο τόσο συζητήθηκε το μανικιούρ της: ένας συνδυασμός nude και βαθύ μπορντό σε εφέ airbrush, δια χειρός της celebrity nail artist Zola Ganzorigt.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Christy στο Λος Άντζελες με νέο κούρεμα που έφτανε λίγο κάτω από το πηγούνι και ένα ρομαντικό, baby pink halter φόρεμα. Όσο εντυπωσιακό ήταν το look της, άλλο τόσο συζητήθηκε το μανικιούρ της: ένας συνδυασμός nude και βαθύ μπορντό σε εφέ airbrush, δια χειρός της celebrity nail artist Zola Ganzorigt.
