Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη και αφθονία τον Νοέμβριο

Τρία ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο του 2025. Ο Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο κατά τη διάρκεια του μήνα και γυρίζει ανάδρομος στις 11 Νοεμβρίου έως τις 11 Μαρτίου, όπως κάνει κάθε χρόνο για περίπου τέσσερις μήνες. Οι ανάδρομες διελεύσεις δεν σημαίνουν ότι χάνει τη θετική του επίδραση, αλλά εισάγουν μια περίοδο ανασκόπησης, σε αντίθεση με την άμεση πορεία του.Ο ανάδρομος Δίας μπορεί να επηρεάσει οικογενειακά και συναισθηματικά ζητήματα, καθώς και τη ζωή στο σπίτι και το αίσθημα προσωπικής ασφάλειας. Αυτή την περίοδο, ενδέχεται να κάνετε προσαρμογές για να επιτύχετε μεγαλύτερη προσωπική πληρότητα ή να συνειδητοποιήσετε αλλαγές που επηρεάζουν την οικογενειακή, συναισθηματική και προσωπική σας ευτυχία.Η Αφροδίτη ολοκληρώνει τη διέλευσή της από τον Ζυγό και εισέρχεται στον Σκορπιό από τις 6 έως τις 30 Νοεμβρίου, ενώ στις 30 Νοεμβρίου περνά στον Τοξότη. Όταν η Αφροδίτη μπαίνει στον Σκορπιό, η έμφαση δίνεται στα οικονομικά, καθώς ο Σκορπιός κυβερνά τον όγδοο οίκο, που σχετίζεται με τα χρήματα των άλλων, του/της συντρόφου ή εταιρικά κεφάλαια. Ο οίκος αυτός αφορά επίσης δάνεια και οικονομικούς διακανονισμούς.