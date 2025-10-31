Σίντνεϊ Σουίνι: Εκθαμβωτική με ασημένιο naked dress
Φωτογραφήθηκε με την Jamie Lee Curtis.
Η Sydney Sweeney ξέρει πώς να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Η ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα διάφανο ασημένιο φόρεμα στην εκδήλωση Variety’s “Power of Women” την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου. Το φόρεμα αγκάλιαζε τη λεπτή μέση της και τόνιζε τις καμπύλες της. Χαμογελούσε καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, κρατώντας τα κοσμήματά της διακριτικά και το μακιγιάζ της ουδέτερο. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα απλό καρέ με χωρίστρα στο πλάι.
Η Sydney Sweeney παρουσίασε το κομψό νέο της χτένισμα στην πρεμιέρα της ταινίας της Christy στο AFI Fest στις 25 Οκτωβρίου. Τα πλατινέ μαλλιά της ήταν σγουρά και με χωρίστρα στη μέση, ενώ το παστέλ-ροζ φόρεμα Miu Miu με λαιμόκοψη halter τράβηξε επίσης τα βλέμματα.
