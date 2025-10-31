Σίντνεϊ Σουίνι: Εκθαμβωτική με ασημένιο naked dress
MARIE CLAIRE

Σίντνεϊ Σουίνι: Εκθαμβωτική με ασημένιο naked dress

Φωτογραφήθηκε με την Jamie Lee Curtis.

Σίντνεϊ Σουίνι: Εκθαμβωτική με ασημένιο naked dress
Η Sydney Sweeney ξέρει πώς να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Η ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα διάφανο ασημένιο φόρεμα στην εκδήλωση Variety’s “Power of Women” την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου. Το φόρεμα αγκάλιαζε τη λεπτή μέση της και τόνιζε τις καμπύλες της. Χαμογελούσε καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, κρατώντας τα κοσμήματά της διακριτικά και το μακιγιάζ της ουδέτερο. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα απλό καρέ με χωρίστρα στο πλάι.

Η Sydney Sweeney παρουσίασε το κομψό νέο της χτένισμα στην πρεμιέρα της ταινίας της Christy στο AFI Fest στις 25 Οκτωβρίου. Τα πλατινέ μαλλιά της ήταν σγουρά και με χωρίστρα στη μέση, ενώ το παστέλ-ροζ φόρεμα Miu Miu με λαιμόκοψη halter τράβηξε επίσης τα βλέμματα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης