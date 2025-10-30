Γαλλία: Σεξ χωρίς συναίνεση σημαίνει βιασμός, σύμφωνα με νέα τροποποίηση νόμου

Σύμφωνα με μια νέα τροποποίηση νόμου στη Γαλλία, εφόσον το σεξ δεν συνοδεύεται από ξεκάθαρη συναίνεση, είναι βιασμός. Μέχρι τώρα ως βιασμός ή σεξουαλική κακοποίηση οριζόταν «οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής διείσδυσης διαπράττεται με τη χρήση βίας, εξαναγκασμού, απειλής ή αιφνιδιασμού».