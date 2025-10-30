ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Γαλλία: Σεξ χωρίς συναίνεση σημαίνει βιασμός, σύμφωνα με νέα τροποποίηση νόμου
MARIE CLAIRE

Γαλλία: Σεξ χωρίς συναίνεση σημαίνει βιασμός, σύμφωνα με νέα τροποποίηση νόμου

Στον απόηχο της υπόθεσης Pelicot

Γαλλία: Σεξ χωρίς συναίνεση σημαίνει βιασμός, σύμφωνα με νέα τροποποίηση νόμου
Σύμφωνα με μια νέα τροποποίηση νόμου στη Γαλλία, εφόσον το σεξ δεν συνοδεύεται από ξεκάθαρη συναίνεση, είναι βιασμός. Μέχρι τώρα ως βιασμός ή σεξουαλική κακοποίηση οριζόταν «οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής διείσδυσης διαπράττεται με τη χρήση βίας, εξαναγκασμού, απειλής ή αιφνιδιασμού».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης