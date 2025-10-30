Γαλλία: Σεξ χωρίς συναίνεση σημαίνει βιασμός, σύμφωνα με νέα τροποποίηση νόμου
Γαλλία: Σεξ χωρίς συναίνεση σημαίνει βιασμός, σύμφωνα με νέα τροποποίηση νόμου
Στον απόηχο της υπόθεσης Pelicot
Σύμφωνα με μια νέα τροποποίηση νόμου στη Γαλλία, εφόσον το σεξ δεν συνοδεύεται από ξεκάθαρη συναίνεση, είναι βιασμός. Μέχρι τώρα ως βιασμός ή σεξουαλική κακοποίηση οριζόταν «οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής διείσδυσης διαπράττεται με τη χρήση βίας, εξαναγκασμού, απειλής ή αιφνιδιασμού».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα