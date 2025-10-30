ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Σάρα Πόλσον: Οι μικρόσωμες γυναίκες θα ταυτιστούν με την ξεκαρδιστική περιγραφή της - Βίντεο
MARIE CLAIRE

Σάρα Πόλσον: Οι μικρόσωμες γυναίκες θα ταυτιστούν με την ξεκαρδιστική περιγραφή της - Βίντεο

«Μαζί με όλα τα μοντέλα που τα πόδια τους είναι τόσο μακριά όσο ολόκληρο το σώμα μου»

Σάρα Πόλσον: Οι μικρόσωμες γυναίκες θα ταυτιστούν με την ξεκαρδιστική περιγραφή της - Βίντεο
Η Sarah Paulson ήταν καλεσμένη στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, όπου χάρισε στον παρουσιαστή της και στους θεατές μερικές από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές, περιγράφοντας την εμπειρία της από τη νέα τηλεοπτική σειρά του Ryan Murphy, «Όλα επιτρέπονται», σε ένα all-star cast με τις Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Glenn Close (πρεμιέρα στις 4/11 στο Disney+).

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης