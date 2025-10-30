Σάρα Πόλσον: Οι μικρόσωμες γυναίκες θα ταυτιστούν με την ξεκαρδιστική περιγραφή της - Βίντεο

Η Sarah Paulson ήταν καλεσμένη στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, όπου χάρισε στον παρουσιαστή της και στους θεατές μερικές από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές, περιγράφοντας την εμπειρία της από τη νέα τηλεοπτική σειρά του Ryan Murphy, «Όλα επιτρέπονται», σε ένα all-star cast με τις Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Glenn Close (πρεμιέρα στις 4/11 στο Disney+).