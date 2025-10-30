Warm, cool ή neutral; Το κραγιόν που σας ταιριάζει ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σας
Warm, cool ή neutral; Το κραγιόν που σας ταιριάζει ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σας
Για χείλη που δείχνουν «φυσικά τέλεια».
Κεφάλαιο κραγιόν. Ένα από τα πιο fun κομμάτια του μακιγιάζ και μία κατηγορία που περιλαμβάνει άπειρες επιλογές. Τόσο από άποψη αποχρώσεων και συνδυασμών, αλλά και από άποψη υφών και διάρκειας. Υπάρχουν πραγματικά αμέτρητες επιλογές για να επιλέξετε, ανάλογα με την εποχή, τη διάθεση και τις προτιμήσεις σας. Γνωρίζατε όμως, ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα στα χείλη είναι ο τόνος της επιδερμίδας μας;
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα