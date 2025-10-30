Warm, cool ή neutral; Το κραγιόν που σας ταιριάζει ανάλογα με τον τόνο της επιδερμίδας σας

Κεφάλαιο κραγιόν. Ένα από τα πιο fun κομμάτια του μακιγιάζ και μία κατηγορία που περιλαμβάνει άπειρες επιλογές. Τόσο από άποψη αποχρώσεων και συνδυασμών, αλλά και από άποψη υφών και διάρκειας. Υπάρχουν πραγματικά αμέτρητες επιλογές για να επιλέξετε, ανάλογα με την εποχή, τη διάθεση και τις προτιμήσεις σας. Γνωρίζατε όμως, ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα στα χείλη είναι ο τόνος της επιδερμίδας μας;