Το Barn Jacket επιστρέφει δυναμικά για ακόμα μια σεζόν

Και είναι πιο κομψό από ποτέ.

Το Barn Jacket επιστρέφει δυναμικά για ακόμα μια σεζόν
Μάθαμε να το αγαπάμε τις μεταβατικές εποχές, όμως φέτος το πανωφόρι με τον κοτλέ γιακά και τη ρουστίκ αισθητική του καταλαμβάνει ξανά την κορυφή των wish list μας. Ευέλικτο, ανθεκτικό και με μια φυσική κομψότητα, δίνει σε κάθε look μια ανεπιτήδευτα cool πινελιά, ιδανική για όσες θέλουν να συνδυάζουν utility και στυλ.

