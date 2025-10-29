Η στιγμή που η 80χρονη γιαγιά τερματίζει τον πιο απαιτητικό μαραθώνιο Iron Man στον κόσμο - Δείτε βίντεο
Η στιγμή που η 80χρονη γιαγιά τερματίζει τον πιο απαιτητικό μαραθώνιο Iron Man στον κόσμο - Δείτε βίντεο
Απέδειξε ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για κανένα όνειρο
Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, η Natalie Grabow δεν ήξερε να κολυμπά. Στα 59 της αποφάσισε αυτό να αλλάξει, γιατί είχε βάλει έναν ακόμα μεγαλύτερο στόχο: να συμμετάσχει σε τρίαθλο.
«Ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσω», είπε στο NPR, «προκειμένου να κάνω τρίαθλο».
Σήμερα, η Natalie Grabow θεωρείται πηγή έμπνευσης. Όχι μόνο έμαθε να κολυμπά και να αγωνίζεται σε τρίαθλα, αλλά στα 80 της έγινε η γηραιότερη γυναίκα που ολοκλήρωσε το απαιτητικό Ironman World Championship στην Kailua-Kona της Χαβάης.
«Απολύτως απίστευτο», ακούστηκε από τα μεγάφωνα όταν η γυναίκα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, μέσα σε ενθουσιασμό και επευφημίες από το πλήθος που φώναζε το όνομά της.
Η Natalie Grabow, που ζει στο Mountain Lakes του Νιου Τζέρσεϊ, βούτηξε στα νερά του Kailua Bay το πρωί του Σαββάτου. Κολύμπησε 2,4 μίλια, στη συνέχεια ποδηλάτησε για 112 μίλια μέσα από ηφαιστειακά τοπία και δυνατούς παράκτιους ανέμους, και ολοκλήρωσε με έναν μαραθώνιο 26,2 μιλίων, όπου οι ανηφόρες ξεπερνούν τα 300 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Τερμάτισε μέσα στο χρονικό όριο των 17 ωρών, σε 16:45:26, μια μέρα που περισσότεροι από 60 αθλητές δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή.
