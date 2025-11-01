Η Keira Knightley για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Όλα ήταν καλά, κι όμως ένιωθα χαμένη»

Η ηθοποιός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη συναισθηματική πτώση μετά τη γέννα και τη σημασία της ψυχικής φροντίδας.



Υπάρχουν στιγμές που πίσω από τη λάμψη και τις φωτογραφίες των κόκκινων χαλιών, κρύβεται μια πολύ πιο αληθινή και ανθρώπινη πλευρά. Η Keira Knightley, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast Happy Mum Happy Baby, μίλησε με απίστευτη ειλικρίνεια για την εμπειρία της με την επιλόχειο κατάθλιψη. Μια εμπειρία που πολλές γυναίκες έχουν ζήσει, αλλά λίγες τολμούν να πουν δυνατά.





Η Keira περιέγραψε πώς, μετά τη γέννηση της πρώτης της κόρης, βίωσε αυτό που η ίδια ονόμασε «ορμονικό κραχ». Από το υπέροχο συναίσθημα της εγκυμοσύνης και της γέννας, βρέθηκε ξαφνικά σε μια συναισθηματική πτώση που την οδήγησε να αναζητήσει βοήθεια μέσω θεραπείας. «Ήταν μπερδεμένο, ειδικά γιατί δεν υπήρχε κάτι “σωματικά” λάθος. Όλα ήταν καλά, κι όμως ένιωθα χαμένη», είπε χαρακτηριστικά.

