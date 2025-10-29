Η Sydney Sweeney μόλις έκανε την απόλυτη φθινοπωρινή αλλαγή στα μαλλιά της
MARIE CLAIRE

Η Sydney Sweeney μόλις έκανε την απόλυτη φθινοπωρινή αλλαγή στα μαλλιά της

Το νέο της look συνδυάζει δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.

Η Sydney Sweeney μόλις έκανε την απόλυτη φθινοπωρινή αλλαγή στα μαλλιά της
Η Sydney Sweeney αποχωρίστηκε τις μακριές, glamorous μπούκλες της για χάρη ενός wavy bob με vanilla highlights, aka τον πιο hot συνδυασμό της φετινής σεζόν. Η ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του νέου της look στο κόκκινο χαλί του AFI Fest στο Λος Άντζελες, όπου παρευρέθηκε για την πρεμιέρα της ταινίας Christy.

 
Ο hairstylist Glen “Coco” Oropeza αποκάλυψε πως η αλλαγή αυτή ήταν μια διαδικασία που κράτησε ολόκληρη εβδομάδα. Με τη βοήθεια προϊόντων Kérastase, έδωσε στα μαλλιά της μια old Hollywood λάμψη, δημιουργώντας ένα bob που συνδυάζει έντονη λάμψη και κίνηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης