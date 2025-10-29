Η Sydney Sweeney μόλις έκανε την απόλυτη φθινοπωρινή αλλαγή στα μαλλιά της
Το νέο της look συνδυάζει δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.
Η Sydney Sweeney αποχωρίστηκε τις μακριές, glamorous μπούκλες της για χάρη ενός wavy bob με vanilla highlights, aka τον πιο hot συνδυασμό της φετινής σεζόν. Η ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του νέου της look στο κόκκινο χαλί του AFI Fest στο Λος Άντζελες, όπου παρευρέθηκε για την πρεμιέρα της ταινίας Christy.
Ο hairstylist Glen “Coco” Oropeza αποκάλυψε πως η αλλαγή αυτή ήταν μια διαδικασία που κράτησε ολόκληρη εβδομάδα. Με τη βοήθεια προϊόντων Kérastase, έδωσε στα μαλλιά της μια old Hollywood λάμψη, δημιουργώντας ένα bob που συνδυάζει έντονη λάμψη και κίνηση.
