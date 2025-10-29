H Τζούλιαν Μουρ συνδυάζει δερμάτινο παντελόνι με πουλόβερ και γόβες
H Τζούλιαν Μουρ συνδυάζει δερμάτινο παντελόνι με πουλόβερ και γόβες

Για μια cool και casual εμφάνιση.

H Τζούλιαν Μουρ συνδυάζει δερμάτινο παντελόνι με πουλόβερ και γόβες
HJulianne Moore σε μία πρόσφατη εμφάνισή της απέδειξε ότι το δερμάτινο παντελόνι αποτελεί και πάλι μια stylish πρόταση, έχοντας παραμείνει εκτός μόδας τα τελευταία χρόνια.

