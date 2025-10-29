Ο σταρ της λογοτεχνίας, Σεμπάστιαν Φίτζεκ, στο Marie Claire: «Το μυαλό μας είναι σαν τα βάθη της θάλασσας»

Μπροστά από το Gazarte έχει σχηματιστεί μια ατελείωτη ουρά – όχι για τη συναυλία ενός μουσικού σταρ, αλλά του σταρ της λογοτεχνίας Sebastian Fitzek, που ήρθε στην Ελλάδα με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του, «Το κορίτσι του ημερολογίου». Αυτή η εικόνα αντικατοπτρίζει τον πρωτοφανή αριθμό δηλώσεων συμμετοχής που δέχτηκαν οι εκδόσεις Διόπτρα για το event (πάνω από χίλιες) και είναι ενδεικτική των πωλήσεων-ρεκόρ κάθε καινούριου μυθιστορήματός του, που ήδη πριν από την κυκλοφορία εξασφαλίζει μια θέση στις λίστες των ευπώλητων.