Η Κόνι Μπρίτον είπε πως η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν η προξενήτρα της πριν αρραβωνιαστεί: «Προσπαθούσε να μου γνωρίσει κόσμο»

ΗConnie Britton αρραβωνιάστηκε. Η σταρ της σειράς Nashville πρόκειται να παντρευτεί τον σύντροφό της, David Windsor, όπως επιβεβαίωσε το PEOPLE. Η Britton και ο παραγωγός είναι μαζί σχεδόν έξι χρόνια. Μετά την είδηση του αρραβώνα τους, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο LAX στο Λος Άντζελες, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Φωτογραφήθηκαν να ανταλλάσσουν ένα φιλί, ενώ η Britton φορούσε ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο του αριστερού της χεριού.Τον Μάρτιο, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον Windsor σε συνέντευξή της στο Parade, αποκαλύπτοντας πώς κατάλαβε ότι ήταν «ο ένας». «Αυτό που πραγματικά αναζητούσα ήταν μια σχέση όπου υπάρχει συνεχής εξέλιξη και από τις δύο πλευρές, και μια εμβάθυνση ο ένας μέσα στον άλλον», είπε.