Η σεζόν των πάρτι πλησιάζει και η νέα συλλογή της Kaia Gerber για τη Mango μας βάζει σε γιορτινό mood
MARIE CLAIRE

Η σεζόν των πάρτι πλησιάζει και η νέα συλλογή της Kaia Gerber για τη Mango μας βάζει σε γιορτινό mood

Διαχρονικό μαύρο, μεταλλικές λάμψεις και κομμάτια που υπόσχονται να κλέψουν την παράσταση στις βραδινές εμφανίσεις του φετινού χειμώνα.

Η σεζόν των πάρτι πλησιάζει και η νέα συλλογή της Kaia Gerber για τη Mango μας βάζει σε γιορτινό mood
Aβίαστα κομψή, μίνιμαλ αλλά πάντα με εκείνη τη cool-girl αύρα των ’90s, η Kaia Gerber καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην απλότητα και την πολυτέλεια με έναν τρόπο που φαίνεται σχεδόν φυσικός. Σίγουρα, τα γονίδιά της έχουν παίξει τον ρόλο τους, αλλά το στυλ της δεν είναι πλέον άπιαστο χάρη στη συνεργασία της με τη Mango, μπορούμε κι εμείς να αποκτήσουμε κάτι από τη γοητεία της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης