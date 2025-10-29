Η σεζόν των πάρτι πλησιάζει και η νέα συλλογή της Kaia Gerber για τη Mango μας βάζει σε γιορτινό mood
Η σεζόν των πάρτι πλησιάζει και η νέα συλλογή της Kaia Gerber για τη Mango μας βάζει σε γιορτινό mood
Διαχρονικό μαύρο, μεταλλικές λάμψεις και κομμάτια που υπόσχονται να κλέψουν την παράσταση στις βραδινές εμφανίσεις του φετινού χειμώνα.
Aβίαστα κομψή, μίνιμαλ αλλά πάντα με εκείνη τη cool-girl αύρα των ’90s, η Kaia Gerber καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην απλότητα και την πολυτέλεια με έναν τρόπο που φαίνεται σχεδόν φυσικός. Σίγουρα, τα γονίδιά της έχουν παίξει τον ρόλο τους, αλλά το στυλ της δεν είναι πλέον άπιαστο χάρη στη συνεργασία της με τη Mango, μπορούμε κι εμείς να αποκτήσουμε κάτι από τη γοητεία της.
