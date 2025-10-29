Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Σκορπιού

Ησεζόν του Σκορπιού ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου, όταν ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Σκορπιού και λήγει στις 21 Νοεμβρίου με το πέρασμα του Ήλιου στον Τοξότη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ήλιος θα ενωθεί με τον πλανήτη της επικοινωνίας, τον Ερμή, και τον πλανήτη της δράσης, τον Άρη, πριν ο Ερμής περάσει στον Τοξότη στις 29 Οκτωβρίου, κάνοντας τη σκέψη και τις συζητήσεις πιο ανοιχτές, αισιόδοξες και διευρυμένες.Ο Άρης στον Σκορπιό, ο Κρόνος στους Ιχθύες και ο Δίας στον Καρκίνο σχηματίζουν ένα μεγάλο τρίγωνο στο στοιχείο του νερού, μια ιδιαίτερα ευνοϊκή όψη που ενισχύει τη ροή ενέργειας, την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική σύνδεση, μειώνοντας τα εμπόδια. Η θετική αυτή διάταξη κορυφώνεται την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Η Αφροδίτη, πλανήτης της αγάπης και των οικονομικών, παραμένει στον Ζυγό έως τις 6 Νοεμβρίου, φέρνοντας έμφαση στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Στις 5 Νοεμβρίου, περνά στον Σκορπιό, ένα ζώδιο που δεν ικανοποιείται με τίποτα επιφανειακό. Ο Άρης θα εγκαταλείψει τον Σκορπιό στις 4 Νοεμβρίου, μπαίνοντας στον Τοξότη, όπου θα παραμείνει έως τις 15 Δεκεμβρίου. Από εκεί, θα μας ωθήσει να δράσουμε με μεγαλύτερη τόλμη, αισιοδοξία και ανοιχτό πνεύμα.