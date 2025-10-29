Jane Birkin: Πόσες τσάντες Birkin είχε στην κατοχή της;
MARIE CLAIRE

Jane Birkin: Πόσες τσάντες Birkin είχε στην κατοχή της;

Ακόμα μία προσωπική Birkin bag της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία.

Jane Birkin: Πόσες τσάντες Birkin είχε στην κατοχή της;
Η Jane Birkin, η γυναίκα που ενέπνευσε τη δημιουργία της πιο πολυπόθητης τσάντας στον κόσμο, δεν υπήρξε ποτέ συλλέκτρια πολυτελών αντικειμένων. Αντιθέτως, η σχέση της με τη Hermès Birkin ήταν προσωπική και συναισθηματική, αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης σε πτήση με τον τότε διευθύνοντα της Hermès, Jean-Louis Dumas. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μια από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες μόδας όλων των εποχών και μαζί μια φιλία που θα κρατούσε δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης