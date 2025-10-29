Jane Birkin: Πόσες τσάντες Birkin είχε στην κατοχή της;
Jane Birkin: Πόσες τσάντες Birkin είχε στην κατοχή της;
Ακόμα μία προσωπική Birkin bag της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία.
Η Jane Birkin, η γυναίκα που ενέπνευσε τη δημιουργία της πιο πολυπόθητης τσάντας στον κόσμο, δεν υπήρξε ποτέ συλλέκτρια πολυτελών αντικειμένων. Αντιθέτως, η σχέση της με τη Hermès Birkin ήταν προσωπική και συναισθηματική, αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης σε πτήση με τον τότε διευθύνοντα της Hermès, Jean-Louis Dumas. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μια από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες μόδας όλων των εποχών και μαζί μια φιλία που θα κρατούσε δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα