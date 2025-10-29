Jane Birkin: Πόσες τσάντες Birkin είχε στην κατοχή της;

Η Jane Birkin, η γυναίκα που ενέπνευσε τη δημιουργία της πιο πολυπόθητης τσάντας στον κόσμο, δεν υπήρξε ποτέ συλλέκτρια πολυτελών αντικειμένων. Αντιθέτως, η σχέση της με τη Hermès Birkin ήταν προσωπική και συναισθηματική, αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης σε πτήση με τον τότε διευθύνοντα της Hermès, Jean-Louis Dumas. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μια από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες μόδας όλων των εποχών και μαζί μια φιλία που θα κρατούσε δεκαετίες.