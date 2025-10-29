Έλλη Στάη: Πώς έδωσε χρώμα στην total black βραδινή εμφάνισή της

Στο θέατρο Διάνα βρέθηκε η Έλλη Στάη το βράδυ της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Απόρρητο», στην οποία συμμετέχει και η ίδια με έναν ιδιαίτερο τρόπο.Η παράσταση μας μεταφέρει στο 2028 όπου το ΑΙ έχει αποκτήσει, πλέον, δική του βούληση και μπορεί να ζητάει από τους ανθρώπους να του απαντούν σε θεμελιώδη, υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα.Η Έλλη Στάη και ο Παύλος Τσίμας, συναντιούνται για πρώτη φορά με τη θεατρική σκηνή και αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο, ως οι συνεντευξιαστές ενός ερευνητικού κέντρου, στο πλαίσιο μιας κλειστής έρευνας.Οι τρεις επιστήμονες που παίρνουν μέρος στην έρευνα, η οποία διερευνά τα πιο φλέγοντα ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, μέσα από τις απαντήσεις που καλούνται να δώσουν, σε μορφή ατομικών συνεντεύξεων, έρχονται αντιμέτωποι με συνεχείς εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα σε όσα πιστεύουν και σε όσα αντέχουν να δηλώσουν.Οι θεατές, σε ρόλο παντογνώστη αφηγητή μαθαίνουν τις αδήλωτες πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς τους και χωρίς να το επιδιώκουν, γίνονται οι εξομολογητές της πιο κρυφής αλήθειας τους. Μιας αλήθειας, που εάν της έδιναν χώρο, θα ήταν πραγματικά ελεύθεροι. Σε αυτή τη μικρή χρονική μετατόπιση, το μέλλον γίνεται ο καθρέπτης του παρόντος και αυτό που μοιάζει μακρινό, αποδεικνύεται τελικά, τόσο κοντινό και προβλέψιμο.Την παράσταση την οποία σκηνοθετεί η Ταμίλα Κουλιέβα και απολαμβάνουμε φέτος για δεύτερη χρονιά, παρακολούθησαν επίσης, πολλοί άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, ανάμεσά τους και ο Παύλος Τσίμας.