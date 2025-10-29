Χιου Τζάκμαν και Σάτον Φόστερ: Η εμφάνιση στα μαύρα που επιβεβαιώνει τη σχέση τους
Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια φημών
Ύστερα από χρόνια φημών ο Hugh Jackman και η Sutton Foster επιβεβαίωσαν τη σχέση τους. Το ζευγάρι έκανε δύο διαδοχικές εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα: πρώτα στο Fetch Pet Gala στο Carlyle Hotel στις 20 Οκτωβρίου και έπειτα στα παρασκήνια της συναυλίας του Richard Marx, After Hours Confessions, το επόμενο βράδυ.
Οι εμφανίσεις αυτές σηματοδοτούν το επίσημο ντεμπούτο τους ως ζευγάρι, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις ζωές τους μετά τους πρόσφατους χωρισμούς τους. Ο Hugh Jackman, ανακοίνωσε τον χωρισμό του από την επί 27 χρόνια σύζυγό του, Deborra-Lee Furness το 2023. Αν και το ζευγάρι κράτησε σιωπή για μήνες, η Furness χαρακτήρισε αργότερα τον χωρισμό τους «τραυματική προδοσία» που «πόνεσε βαθιά», μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους στα μέσα του 2025.
