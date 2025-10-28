«Για την ηλικία σου, είσαι μια χαρά»: Πώς απαντάμε σε αυτό το «κομπλιμέντο»;
«Για την ηλικία σου, είσαι μια χαρά»: Πώς απαντάμε σε αυτό το «κομπλιμέντο»;
Και σε κοντινές παραλλαγές του, που κρύβουν ηλικιακές προκαταλήψεις
«Για την ηλικία σου, είσαι μια χαρά»: Είναι ένα από εκείνα τα κομπλιμέντα όπου ο συνομιλητής μας μπορεί, πράγματι, να έχει καλές προθέσεις αλλά στην πραγματικότητα εκφράζει τα ηλικιακά στερεότυπα που μπορεί να κουβαλάει ανέκαθεν μέσα του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα