«Για την ηλικία σου, είσαι μια χαρά»: Πώς απαντάμε σε αυτό το «κομπλιμέντο»;

«Για την ηλικία σου, είσαι μια χαρά»: Είναι ένα από εκείνα τα κομπλιμέντα όπου ο συνομιλητής μας μπορεί, πράγματι, να έχει καλές προθέσεις αλλά στην πραγματικότητα εκφράζει τα ηλικιακά στερεότυπα που μπορεί να κουβαλάει ανέκαθεν μέσα του.