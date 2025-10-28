ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

«Τα παιδιά μου στέκονται έξω από την πόρτα του μπάνιου μου»: Μήπως μεγαλώνουν υπερβολικά προσκολλημένα σε εμάς;
MARIE CLAIRE

«Τα παιδιά μου στέκονται έξω από την πόρτα του μπάνιου μου»: Μήπως μεγαλώνουν υπερβολικά προσκολλημένα σε εμάς;

Γιατί τα παιδιά των Μillennials αποκαλούνται «Velcro kids»

«Τα παιδιά μου στέκονται έξω από την πόρτα του μπάνιου μου»: Μήπως μεγαλώνουν υπερβολικά προσκολλημένα σε εμάς;
Ο 38χρονος Frankie Acevedo, ο πατέρας ενός 5χρονου παιδιού, μοιράστηκε πρόσφατα σε ένα βίντεο στο TikTok για μια εμπειρία από την ανατροφή του με την οποία φαίνεται πως ταυτίστηκαν πολλοί γονείς. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης. Επιπλέον ο τίτλος του, «Velcro kids» («παιδιά Velcro»), εισήγαγε έναν αδόκιμο μεν, ήδη viral δε όρο, που σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Elizabeth Schane περιγράφει τα παιδιά που επιδιώκουν τη διαρκή επαφή με τους γονείς τους και βάζουν τα κλάματα μόλις απομακρύνονται από την αγκαλιά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης