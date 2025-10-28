«Τα παιδιά μου στέκονται έξω από την πόρτα του μπάνιου μου»: Μήπως μεγαλώνουν υπερβολικά προσκολλημένα σε εμάς;
«Τα παιδιά μου στέκονται έξω από την πόρτα του μπάνιου μου»: Μήπως μεγαλώνουν υπερβολικά προσκολλημένα σε εμάς;
Γιατί τα παιδιά των Μillennials αποκαλούνται «Velcro kids»
Ο 38χρονος Frankie Acevedo, ο πατέρας ενός 5χρονου παιδιού, μοιράστηκε πρόσφατα σε ένα βίντεο στο TikTok για μια εμπειρία από την ανατροφή του με την οποία φαίνεται πως ταυτίστηκαν πολλοί γονείς. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης. Επιπλέον ο τίτλος του, «Velcro kids» («παιδιά Velcro»), εισήγαγε έναν αδόκιμο μεν, ήδη viral δε όρο, που σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Elizabeth Schane περιγράφει τα παιδιά που επιδιώκουν τη διαρκή επαφή με τους γονείς τους και βάζουν τα κλάματα μόλις απομακρύνονται από την αγκαλιά τους.
