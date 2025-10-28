Πώς τα fashion brands προσανατολίζονται στο δίλημμα της τεχνητής νοημοσύνης
Πώς τα fashion brands προσανατολίζονται στο δίλημμα της τεχνητής νοημοσύνης
Δημιουργικός σύμμαχος ή εχθρός;
Ητεχνητή νοημοσύνη έχει κατακτήσει τη δημιουργική βιομηχανία: από τη φωτογραφία και τη μουσική, μέχρι τη μόδα και τη διαφήμιση. Όμως, για τα fashion brands, το ζήτημα δεν είναι απλώς τεχνολογικό. Είναι βαθιά δημιουργικό και, ίσως, θέμα ταυτότητας.
Το νέο δίλημμα της μόδας
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό, τα brands καλούνται να πάρουν θέση: να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της ή να μείνουν πιστά στις παραδοσιακές μορφές δημιουργίας; Πολλά από αυτά βρίσκονται κάπου στη μέση, προσπαθώντας να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία χωρίς να χάσουν τον ανθρώπινο παράγοντα που τους καθορίζει. Κάποιες εταιρείες πειραματίζονται ανοιχτά με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί ή υποστηριχθεί από τεχνητή νοημοσύνη, βλέποντας το μέσο ως ευκαιρία να καινοτομήσουν, να κερδίσουν χρόνο και να προσελκύσουν νεότερα κοινά. Άλλες, όμως, δηλώνουν αποφασισμένες να μην εντάξουν τεχνητά παραγόμενα στοιχεία στις καμπάνιες τους, επιμένοντας στην αξία της «αληθινής» δημιουργίας και της ανθρώπινης έκφρασης.
