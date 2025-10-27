Έχασε την όρασή της λόγω εκφύλισης ωχράς κηλίδας - Τώρα καταφέρνει να διαβάσει ξανά: Η συγκινητική αντίδρασή της σε βίντεο

Μια γυναίκα που αυτοχαρακτηριζόταν «φανατική βιβλιοφάγος» πριν χάσει την όρασή της, μπορεί ξανά να διαβάζει, μετά τη συμμετοχή της σε μια πρωτοποριακή, παγκοσμίως πρώτη, κλινική δοκιμή.Η Sheila Irvine, από το Wiltshire της Αγγλίας, ήταν μία από τους 38 ασθενείς σε πέντε χώρες που συμμετείχαν σε μια μελέτη για τη δοκιμή του βιονικού εμφυτεύματος ματιού Prima, διαστάσεων μόλις 2×2 χιλιοστών.Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει άτομα που πάσχουν από γεωγραφική ατροφία, το προχωρημένο στάδιο της εκφύλισης ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) που σχετίζεται με την ηλικία να μπορούν και πάλι να διαβάζουν και να γράφουν, χρησιμοποιώντας την αποκαλούμενη «προθετική όραση».Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ένα μικροτσίπ τοποθετήθηκε κάτω από τον αμφιβληστροειδή, το φωτοευαίσθητο στρώμα του ματιού. Για να βλέπουν λέξεις και να γράφουν, οι ασθενείς φορούν ειδικά γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας με κάμερα, η οποία μεταδίδει οπτικές πληροφορίες σε έναν μικρό υπολογιστή τσέπης.Η τεχνητή νοημοσύνη του συστήματος μετατρέπει τις πληροφορίες αυτές σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία στέλνονται μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο. Η λειτουργία «zoom» επιτρέπει ακόμη και τη μεγέθυνση γραμμάτων.Οι πρώτες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Moorfields Eye Hospital στο Λονδίνο, περίπου πριν από τρία χρόνια. Ένα μήνα μετά την επέμβαση, το τσιπ ενεργοποιήθηκε και οι ασθενείς ξεκίνησαν εντατική αποκατάσταση, ώστε να μάθουν να ερμηνεύουν τα σήματα και να διαβάζουν ξανά.