Παντελής Βούλγαρης: Τι αποκάλυψε για την αριστουργηματική σκηνή του που αναπαριστά το αληθινό γλέντι των μελλοθάνατων 200 της Καισαριανής
Παντελής Βούλγαρης: Τι αποκάλυψε για την αριστουργηματική σκηνή του που αναπαριστά το αληθινό γλέντι των μελλοθάνατων 200 της Καισαριανής
Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, μετά την προβολή της ταινίας του «Το Τελευταίο Σημείωμα» (2017), όπου η μυθοπλασία συναντά το ιστορικό γεγονός της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής από τους Γερμανούς κατακτητές, υποδέχτηκε τον σπουδαίο σκηνοθέτη σε μια τιμητική εκδήλωση
Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων ήταν κατάμεστη, σε μια από τις πλέον συγκινητικές βραδιές του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων: το Σάββατο 25 Οκτωβρίου η μεγάλη αυτή γιορτή του σινεμά και της τέχνης πρόβαλε την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Το Τελευταίο Σημείωμα» –όπου η μυθοπλασία συναντά το ιστορικό γεγονός της εκτέλεσης των 200 αγωνιστών από τους Γερμανούς κατακτητές, την 1η Μαΐου του 1944 στην Καισαριανή– οκτώ χρόνια μετά την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ και, κατόπιν, υποδέχτηκε τον σκηνοθέτη σε μια τιμητική εκδήλωση.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα