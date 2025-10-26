Ο Γιώργος Λάνθιμος δήλωσε πως θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο (βίντεο)
ΟΓιώργος Λάνθιμος δήλωσε ότι σκοπεύει να κάνει μια παύση από τη σκηνοθεσία μετά την κυκλοφορία της ταινίας Bugonia, επικαλούμενος τον εξαντλητικό ρυθμό με τον οποίο γύρισε τρεις ταινίες μέσα σε τρία χρόνια.

 
Σε πρόσφατη συνέντευξή του χαρακτήρισε αυτόν τον δημιουργικό μαραθώνιο «μεγάλο λάθος» και πρόσθεσε: «Νομίζω πως χρειάζομαι ένα διάλειμμα… Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα», εξηγώντας ότι προχωρούσε αμέσως στην επόμενη ταινία κάθε φορά που ένιωθε πως το σενάριο ήταν έτοιμο, χωρίς να περιμένει ανάμεσα στα πρότζεκτ.

